Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов. Такая информация следует из отчетов кредитных организаций, на которые ссылается РБК.

Эти цифры больше, чем совокупные потери крупнейших банков в мае (505 миллионов долларов), хотя меньше, чем в апреле (1,1 миллиарда) и марте (3,8 миллиарда).

В целом, по данным Центробанка, на счетах российских кредитных организаций, по состоянию на 1 июля, находилось иностранной валюты на сумму 89,56 миллиарда долларов. При этом за месяц этот размер вырос на 593 миллиона, но динамику обеспечили текущие и карточные счета, а не депозиты.

Главной причиной закрытия валютных депозитов эксперты называют снижение ставок до уровня, который лишает вклад экономического смысла. При этом держать деньги на текущем счете удобнее, потому что ими проще управлять.

Еще одной причиной назван отказ ряда банков открывать депозиты в евро и долларах. Таким образом, из-за невозможности пролонгации деньги уходят на текущие счета. Процесс продолжается около года. Российские банки жаловались, что такой инструмент приносит им убыток, так что Центробанк даже изучал возможность разрешить отрицательную доходность вкладов в иностранных валютах.