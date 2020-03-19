Российские банки начали бороться с долларом

На фоне снижения Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки до 0-0,25 процента российские банки начали снижать ставки долларовых вкладов или отказываться от них, пишут «Ведомости».

Бороться с таким инструментом российским кредитным организациям приходится из-за убытков, которые он приносит в условиях обвала мировых рынков.

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Американскую валюту стало некуда инвестировать, и ее приходится конвертировать в рубли. На фоне нынешних скачков курса возникает серьезный риск. Кроме того, банку приходится платить взносы в Фонд страхования вкладов (0,6 процента годовых от привлеченной суммы) и терять доход в Фонде обязательных резервов (порядка 0,5 процента годовых).

Так, ВТБ опустил ставки по вкладам в долларах до 0,5 процента годовых, Совкомбанк — до 1,2 процента, Ситибанк — не более 0,01 процента, а Райффайзенбанк с 1 апреля отменил прием вкладов в долларах и оставил беспроцентные депозиты с бесплатным обслуживанием. Росбанк на прошлой неделе отменил открытие и пролонгацию вкладов в американской валюте.

Эксперты ожидают, что этому примеру в ближайшее время последуют и остальные российские банки. Ранее такая же ситуация сложилась со вкладами в евро, которые на фоне отрицательных ставок в еврозоне стали невыгодны.

Поводом для резкого снижения ставки ФРС стала пандемия коронавируса, которая вместе с обрушением стоимости нефти заставила паниковать фондовые рынки. За несколько недель главные американские индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 потеряли около трети стоимости. Из-за резкого падения котировок торги несколько раз приостанавливали. На данный момент предпринятые регулятором меры не смогли остановить распродажу активов.

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