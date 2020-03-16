На рынках США случился рекордный обвал

Фондовые торги в США закрылись рекордным падением ключевых индексов. Об этом сообщает ТАСС по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Уточняется, что падение составило 12-13 процентов и стало крупнейшим с октября 1987 года. Это произошло на фоне опасений, касающихся распространения коронавируса.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта (12,93 процента) и остановился на отметке 20 188,52 пункта. Индекс S&P 500 потерял 324,89 пункта (11,98 процента), до 2386,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32 процента), до 6904,59 пункта.

В предыдущий раз крупный обвал на американских рынках произошел 12 марта. Тогда индекс S&P 500 упал на 9,51 процента, NASDAQ — минус 9,43 процента, Dow Jones — минус 9,99 процента.

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