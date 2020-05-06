Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.

Глава ведомства подчеркнул, что подобных действий не планируется. Таким образом он прокомментировал предположение, что опасающиеся новых инициатив властей россияне начнут выводить деньги из банков, чтобы избежать их потери.

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Ранее в России был принят закон о введении налога в размере 13 процентов с дохода по банковским вкладам при особых условиях. Заплатить придется, если он превысит сумму условного дохода от вклада в миллион рублей по ставке Центробанка. Причем налогом облагается только часть, превышающая такой условный доход.

По мнению Силуанова, для людей с достатком, позволяющим иметь подобные вклады, хватит средств для уплаты налога, а остальные его не заметят. Также министр признал, что риск оттока вкладов учитывался при расчетах нового налога.

Однако власти решили, что вкладчикам некуда будет деваться — наличность не даст никакого дохода, а за рубежом ставки близки к нулю или отрицательные.

В том же интервью Силуанов объяснил, что раздавать деньги россиянам просто так было бы неправильным. На эти меры могут идти те, кто печатает резервные валюты, то есть доллары и евро, а в России последовать примеру стран Евросоюза и США невозможно.

Ранее стало известно, что россияне на фоне обвала курса рубля начали массово забирать иностранную валюту из банков. За март выведено около пяти миллиардов долларов.

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