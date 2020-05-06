Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность раздачи россиянам денег просто так. Его слова приводит газета «Ведомости».

По словам министра, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег», если бы рубль был мировой резервной валютой. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что в настоящее время необходимо помочь бизнесу в сохранении работников и гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье, кредиты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему невозможно раздать россиянам деньги просто так. «Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить», — сказала она.

Идею раздавать деньги всем желающим в России высказала группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин. По мнению последнего, разумной мерой является выплата каждому гражданину единовременного пособия, например, в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью.

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