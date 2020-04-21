Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Россия может позволить себе раздать населению деньги благодаря мощной макроэкономике, однако из-за ряда ограничений не может пойти по тому же пути, что США и страны Евросоюза, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

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«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — объяснил Греф.

Россия является одной из самых благополучных стран в мире по уровню государственного долга, который составляет 15 процентов ВВП, что очень мало, напомнил Греф. По его оценке, благодаря этому в России могли бы «совершенно спокойно себе позволить» раздать гражданам сумму, эквивалентную 20 процентам ВВП, — то есть около 20 триллионов рублей.

«Но я считаю, что мы до 10 процентов ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется "вертолетные деньги" и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию», — заключил Греф.

Идею раздавать деньги всем желающим в России ранее в апреле высказала группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин. По мнению последнего, разумной мерой является выплата каждому гражданину единовременного пособия, например, в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась считать данную концепцию одним из способов преодоления текущего кризиса, поскольку в России, по ее мнению, сохранились другие меры поддержки.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и на платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

В нем Герман Греф высказался, в частности, о поддержке граждан и бизнеса в период кризиса, социальной сфере и экосистеме Сбербанка, а также ответил на вопросы, присланные читателями информационных ресурсов Rambler Group.

Полная запись интервью также доступна в сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

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