Россияне приготовились отказаться от банковских вкладов

Порядка 30 процентов россиян готовы забрать свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам. Об этом говорится в исследовании «Росгосстрах банка» и НАФИ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оставить сберегательную стратегию без изменений согласны 36 процентов респондентов, 2 процента частично заберут деньги. Альтернативой для инвестиций они назвали золото, облигации и недвижимость — 7 процентов, 6 процентов и 4 процента соответственно. Еще 12 процентов респондентов заявили, что начнут поиск более выгодных методов сбережения и вложения.

Среди респондентов от 21 до 35 лет 36 процентов готовы забрать все средства из банка, в то время как среди россиян старше 55 лет этот показатель составляет 25 процентов.

Среди молодежи новые варианты инвестиций готовы искать 14 процентов опрошенных против 11 процентов среди старшего поколения. Треть молодых людей отказались менять инвестиционную стратегию, а среди старшего поколения таких 43 процента. Наиболее привлекательными инструментами инвестиций молодое поколение считают акции и недвижимость.

В случае роста курса валют 68 процентов россиян заявили, что не станут трогать сбережения в банке. 16 процентов при изменениях поменяют рубли на валюту, а 6 процентов готовы потратить накопления. 5 процентов заявили, что снимут все средства при росте курса валют, а 1 процент — что начнут инвестировать в золото, недвижимость и скупать акции.

Опрос проводился среди 1,2 тысячи россиян старше 21 года, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек и имеют срочные вклады, накопительные счета или дебетовые карты с начислением.

В июне доля граждан, которые желают оформить кредит, составила 105 процентов от январского уровня. А рекордное количество заявок на займы в текущем году банки получили в марте, на 16 процентов выше, чем в январе.