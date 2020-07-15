После снятия большинства ограничений россияне снова захотели брать кредиты, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В июне количество заявок на кредит составило 105 процентов от январского уровня. Это на 10 процентных пунктов выше показателей апреля и на 17 процентных пунктов больше, чем в мае. При этом рекордное число заявок на кредиты в нынешнем году банки получили в марте — на 16 процентов больше, чем в январе.

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По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), в июне россияне обращались за кредитами на 20 процентов реже, чем в марте. По сравнению с маем результаты почти не изменились, однако выросла доля одобренных заявок — она сравнима с докарантинным уровнем.

Восстановление спроса на кредиты подтвердили также опрошенные изданием банки. Многие при этом отмечают неравномерный рост показателей в разных сегментах. Меньше всего заявок поступает на автомобильные кредиты, а необеспеченные потребительские займы пользуются большей популярностью по сравнению с кредитными картами.

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант» на начало июня, за время самоизоляции россияне стали хуже обслуживать ипотечные кредиты. За первые пять месяцев года просроченная задолженность выросла на 2,6 миллиарда рублей — до 75,1 миллиарда.

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