Россияне стали экономить почти на всем

Россияне во время пандемии изменили свои потребительские привычки, более 70 процентов респондентов сократили траты на покупку одежды и обуви, а 45 процентов стали меньше покупать готовую еду. Об этом говорится в исследовании Deloitte, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Потребители стали существенно экономить на продуктах или выбирать более дешевые товары, а около 57 процентов опрошенных признались, что начали снижать траты на косметику и парфюмерию. Треть респондентов сократили расходы почти на все, в том числе на алкоголь, мебель, электронику, детские товары, бытовую химию и товары для строительства и ремонта.

Также потребители стали больше совершать покупки через интернет. Если до начала пандемии это делали только 36 процентов, то теперь их доля выросла до 56 процентов. Из-за текущей ситуации теперь люди пойдут в магазины только если им действительно что-то необходимо приобрести, отметили в компании. В ходе опроса 65 процентов сказали, что их беспокоит угроза потери работы или сокращения доходов. Четверть респондентов боятся проблем с обслуживанием кредитов и оплатой счетов за коммунальные услуги.

В мае стало известно, что более половины россиян (56 процентов) продолжат экономить и после окончания режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие».

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