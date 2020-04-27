Подсчитано число ищущих подработку из-за коронавируса россиян

Около трети работоспособных жителей России нашли подработку во время пандемии коронавируса и принятых для борьбы с распространением заболевания мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-портала Работа.ру.

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Согласно результатам опроса, не всегда поиск подработки связан с потерей работы. Так, только 21 процент опрошенных отметили, что начали подрабатывать из-за отсутствия основного источника дохода, а 12 процентов заявили, что подработка необходима им для увеличения заработка.

Основной причиной, по которой россияне не устраиваются на подработку, стало то, что они не могут найти подходящую вакансию, об этом заявили 42 процента респондентов. В то же время 18 процентов сказали, что их устраивает их основная работа, а 7 процентов сослались на нехватку времени.

На данный момент в России зафиксировано около 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 700 человек скончались в результате пандемии.

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