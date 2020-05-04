Раскрыты увлечения россиян на самоизоляции

Россияне раскрыли свои увлечения во время самоизоляции, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, почти каждый пятый участник опроса заявил, что во время самоизоляции у него появилось новое увлечение.

Почти треть опрошенных (31 процент) в качестве хобби указали «Просмотр фильмов и сериалов». Больше читать на самоизоляции начал каждый пятый опрошенный (20 процентов), а изучать новые профессии — 18 процентов. Еще 14 процентов респондентов начали заниматься спортом, а 12 процентов увлеклись играми.

В опросе принимали участие четыре тысячи респондентов из всех регионов России. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответа на вопрос.

Ранее эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» назвали самые вредные привычки россиян, находящихся на самоизоляции. Ими оказались переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Как рассказал врач-диетолог Александра Кириленко, большинство граждан допускают главную ошибку — «заедание» проблем. Также особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, поскольку из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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