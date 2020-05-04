Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Самые вредные привычки россиян, находящихся на самоизоляции, — переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказали опрошенные эксперты.

По словам врача-диетолога Александры Кириленко, большинство граждан допускают главную ошибку — «заедание» проблем. «У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. (...) Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе», — объяснила она.

Такой образ жизни ведет к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Также ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции, предупредила диетолог.

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Также среди вредных привычек россиян можно выделить повышенный интерес к спиртным напиткам. Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером. Обездвиженность и отсутствие физических упражнений увеличивают риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Он призвал граждан, отработавших необходимые часы из дома, делать разминку и ходить по квартире.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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