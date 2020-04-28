Диетологи раскрыли россиянам способы не растолстеть в изоляции

Диетологи раскрыли россиянам способы не растолстеть во время изоляции на фоне вспышки коронавируса. Их слова приводит РЕН ТВ.

Во время пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала советы, связанные со здоровым питанием. В первую очередь, согласно перечню рекомендаций, следует избегать покупки продуктов, в которых на самом деле нет необходимости, — особенно с увеличенным сроком хранения. Этот пункт поддержала российский диетолог Ирина Писарева, пояснив, что в консервах, например, содержится много химических веществ, которые могут оказать негативное воздействие на организм.

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Во время режима самоизоляции врачи также советуют отказаться от алкоголя, трансжиров, пальмового масла, жареной пищи, снизить потребление сахара и, напротив, увеличить потребление клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах. Вдобавок следует пить больше воды.

Кроме того, по словам психолога Аннеты Орловой, количество потребляемой еды напрямую связано с уровнем тревоги человека. «Сам процесс жевания еды создает иллюзию, что нам более спокойно», — объяснила она.

Известно, что Роспотребнадзор открыл горячую линию с бесплатными консультациями по вопросам питания для всей семьи. Например, при обращении в контакт-центр можно уточнить способы оптимизации рациона и приготовления блюд.

В апреле эксперты предсказали массовое ожирение из-за вынужденного сокращения физической активности во время пандемии коронавируса. По словам британского диетолога Дженнифер Оберт (Jennifer Aubert), из-за регулярного нахождения дома взрослый человек сжигает в день примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Так, чтобы избежать ожирения, эксперты посоветовали сохранять правильный режим дня, правильно писаться и регулярно заниматься спортом.

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