Медики посоветовали похудеть для снижения рисков заражения коронавирусом

Врачи посоветовали сбросить лишний вес для снижения рисков заражением коронавирусом. Их слова приводит Daily Mail.

Статистика Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) показала, что три четверти британских пациентов с диагнозом COVID-19 имели избыточный вес или страдали ожирением. Кроме того, сотрудники Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что ожирение является одним из главных факторов риска развития тяжелых заболеваний, спровоцированных коронавирусом.

Доктор Мэтт Кейпхорн (Matt Capehorn), работающий в специализированном центре по контролю массы тела, посоветовал властям предупредить общественность об опасности лишнего веса. «Если бы даже половина населения прислушалась к моим словам — это бы имело большое значение», — отметил он.

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Эпидемиолог Нил Фергюсон (Neil Ferguson) в свою очередь порекомендовал людям взять на себя ответственность за собственное здоровье. «Мы должны сами минимизировать риски заболевания, в том числе с помощью снижения веса и улучшения физической формы», — заявил медик.

Помимо этого, профессор эндокринологии Роб Эндрюс (Rob Andrews) заявил, что при наборе массы вентиляция в легких человека становится хуже — это может привести к астме, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям.

В апреле персональный тренер Рейчел Эттард (Rachael Attard) из Австралии назвала причины возникновения повышенного аппетита, а также раскрыла простые способы справиться с ним во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что две основные причины постоянного чувства голода — недостаточное потребление клетчатки и низкий уровень лептина в организме.

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