Раскрыт способ перестать много есть

Специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина раскрыла способ перестать много есть в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, за месяц режима самоизоляции многие россияне набрали лишний вес. Главная причина, почему многие поправляются, пока сидят дома — холодильник в зоне доступа.

Чтобы похудеть, специалист советует выработать осознанное отношение к тому, что мы едим. В этом случае поможет дневник питания. «Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично», — сказала она. Кроме того, поможет планирование графика еды: что можно есть на завтрак, обед и ужин.

Эксперт также советует убрать из зоны видимости сладкое, и стараться отвлекаться от еды. Например, можно чем-то занять руки. «Можно собирать пазл, рисовать, вязать крючком», — сказала Зародина.

Однако самым вредным продуктом остается сахар. Вместо этого специалист советует употреблять «полезное» сладкое, например, фрукты или сухофрукты.

В начале апреля профессор профилактической медицины и доцент в области диетологии Мигель Мартинес-Гонсалес рассказал, как не набрать лишний вес на карантине. Специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты и регулярно есть фрукты и овощи. По его мнению, полезно употреблять хлеб, политый оливковым маслом первого отжима. Как минимум три раза в неделю следует добавлять в рацион рыбу, поскольку она богата протеинами, и три-четыре раза в неделю — яйца. В список полезных продуктов Мартинес-Гонсалес также добавил сухофрукты и орехи, которые стоит есть по три горсти в неделю.

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