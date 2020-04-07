Назван способ не набрать лишний вес на карантине

Профессор профилактической медицины и доцент в области диетологии Мигель Мартинес-Гонсалес назвал способ не набрать лишний вес на карантине. Его слова приводит РИА Новости.
Диетолог рекомендует придерживаться средиземноморской диеты и регулярно есть фрукты и овощи. По его мнению, полезно употреблять хлеб, политый оливковым маслом первого отжима. Как минимум три раза в неделю следует добавлять в рацион рыбу, поскольку она богата протеинами, и три-четыре раза в неделю — яйца. В список полезных продуктов Мартинес-Гонсалес также добавил сухофрукты и орехи, которые стоит есть по три горсти в неделю.
Профессор подчеркнул, что нужно отказаться от еды быстрого приготовления. Как правило, в такую пищу добавлено много соли и масло низкого качества. Мартинес-Гонсалес отмечает, что в дни карантина не рекомендуется употреблять такие продукты, как десерты на основе молока, печенье, гамбургеры, колбасные изделия и жареный картофель. По его словам, подобное питание приводит к набору лишнего веса. «Тем более, когда люди мало двигаются», — заметил он.
Замороженные или консервированные продукты по возможности следует заменять на свежие. Однако кабачки, фасоль, чечевица и рыба в банках могут стать исключением. Однако Мартинес-Гонсалес рекомендует обращать внимание на содержание соли в их составе. Кроме того, в условиях карантина можно приобрести замороженные рыбу и мясо.
Диетолог настоятельно советует придерживаться режима питания, поскольку в изоляции люди едят от скуки или в попытке успокоиться. Он посоветовал перед «внеплановым» приемом пищи задаваться вопросом: «Меня действительно успокоит или избавит от скуки, если я сейчас что-то съем?»
В заключение Мартинес-Гонсалес порекомендовал людям, проживающим вместе, хотя бы раз в день собираться за общим столом без телевизора и телефонов.
Ранее спортсмен, персональный тренер и управляющий фитнес-центром в городе Мюнхен, Германия, назвал три главные ошибки, которые мешают людям похудеть в области живота. Он отметил, что усиленные тренировки на проработку мышц живота не гарантируют появление пресса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения