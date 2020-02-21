Названы главные ошибки при борьбе с жиром на животе

Спортсмен, персональный тренер и управляющий фитнес-центром в городе Мюнхен, Германия, назвал три главные ошибки, которые мешают людям похудеть в области живота. Об этом он рассказал в интервью информационному порталу Focus.

По словам Озгюра Гюнеса (Özgür Günes), многие ошибочно полагают, что при употреблении вечером углеводов они наберут лишний вес. «Вашему организму все равно, когда он получает пищу. Чтобы похудеть, надо соблюдать дефицит калорий», — пояснил эксперт.

Второе распространенное заблуждение, которое он выделил, — в борьбе с жиром на животе следует отказаться от жиров. «Напротив, очень важно включать в свой рацион полезные жиры. Они содержатся в таких продуктах, как рыба и орехи», — подчеркнул он.

Гюнес также отметил, что усиленные тренировки на проработку мышц живота не гарантируют появление пресса. «Кубики становятся заметны, только когда процент подкожного жир в организме достаточно низок. Этого можно достигнуть благодаря регулярному занятию спортом и здоровому сбалансированному питанию», — заключил спортсмен.

В январе врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, что во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты. Специалисты пояснили, что яйца содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее.

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