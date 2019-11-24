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Назван самый вредный завтрак

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Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак. Ее слова приводит 7news.

По словам специалиста, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. Так, в 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. «В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго», — пояснила Барелл. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые завтракая таким образом, привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом — последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

Ранее в ноябре врач Франциска Рубин заявила, что некоторые продукты способны заменить человеку лекарства. К ним, в частности, относятся овес, картофель, имбирь, мед, куркума, капуста, масло, соль, лимон и лук. По словам медика, эти продукты можно не только есть, но и применять в качестве компрессов и масок.

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