Назван самый вредный завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак. Ее слова приводит 7news.

По словам специалиста, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. Так, в 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. «В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго», — пояснила Барелл. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые завтракая таким образом, привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом — последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

Ранее в ноябре врач Франциска Рубин заявила, что некоторые продукты способны заменить человеку лекарства. К ним, в частности, относятся овес, картофель, имбирь, мед, куркума, капуста, масло, соль, лимон и лук. По словам медика, эти продукты можно не только есть, но и применять в качестве компрессов и масок.

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