Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением

Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме. Результаты исследования были опубликованы на сайте научной библиотеки bioRxiv.

Специалисты заметили, что вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетку ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) — белок, необходимый для жизнедеятельности организма. Результаты опытов на мышах показали, что организм особей с лишним весом вырабатывал больше белка ACE2, чем организмы других сородичей. Также повышенное содержание данного элемента зафиксировали у животных, больных диабетом и страдающих хроническими болезнями сердца и легких.

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Открытие было совершено на основе изучения развития коронавируса, проникающего в живую клетку. Медики заметили связь между развитием организма в условиях ожирения и ходом заболевания COVID-19 — в обоих случаях были замечены практически одинаковые изменения, связанные с метаболизмом и пищеварением. При этом изменения происходили в основном в легких, что увеличивало риск заболевания среди подопытных с повышенной полнотой.

Ученые подчеркнули, что для подтверждения выводов необходимы дальнейшие исследования. Также опубликованная в электронной библиотеке статья является препринтом, то есть предназначена для специалистов и не имеет рецензий и экспертных оценок.

Ранее в исследовании американских ученых, опубликованном в библиотеке медицинских препринтов, перечислялись основные факторы, влияющие на тяжелое протекание вызванных коронавирусом болезней. В их число отнесли пожилой возраст, низкий показатель насыщения крови кислородом, ожирение.

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