Ожирение сочли опаснее рака для больных коронавирусом

Ожирение сочли более опасным фактором, чем рак, для больных коронавирусом пациентов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.
В исследованиях приняли участие более 8 тысяч пациентов. Ученые выяснили, что почти половина пациентов (46 процентов), госпитализированных с коронавирусной инфекцией, была старше 65 лет. Также они обнаружили, что наиболее часто госпитализировали людей с коронавирусом в тяжелой форме и ожирением.
Согласно результатам исследования, даже те, кто младше 60 лет, в два раза чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Исследователи объясняют это тем, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям. Их иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не борется в полной мере с вирусом.
Также установлено, что только пять процентов госпитализированных с коронавирусом были курильщиками. Это первое исследование, в котором не говорится о повышенном риске коронавируса для курящих людей.
Ученые предполагают, что проблема ожирения в США может способствовать распространению COVID-19.
Ранее эксперты Американской диабетической ассоциации объяснили опасность COVID-19 для больных диабетом. Они пришли к выводу, что больные диабетом пациенты не имеют повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение SARS-CoV-2 увеличивает шансы на получение дополнительных заболеваний и осложнение болезни.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения