Объяснена опасность коронавируса для больных диабетом

Эксперты Американской диабетической ассоциации объяснили опасность COVID-19 для больных диабетом. Комментарии медиков опубликованы на сайте издания Medical Xpress.
Больные диабетом пациенты не имеют повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение SARS-CoV-2 увеличивает шансы на получение дополнительных заболеваний и осложнение болезни. К такому выводу пришел президент ассоциации Роберт Экель (Robert Eckel), основываясь на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По информации этой организации, лишь 10 процентов инфицированных в стране коронавирусом страдают от диабета.
Экель уточнил, что высокая смертность больных диабетом может быть объяснена обострившимися на фоне коронавируса сердечными заболеваниями. При этом однозначных выводов по проблеме на текущий момент быть не может из-за отсутствия необходимых данных. Медики посоветовали больным диабетом соблюдать карантин и социальное дистанцирование, мыть руки и избегать прикосновений к лицу. Также CDC советует прикрывать нос и рот, однако эта рекомендация относится ко всем гражданам США.
Роберт Экель заметил, что при госпитализации и положительном тесте на COVID-19 больной диабетом должен иметь с собой все необходимые препараты. В связи с тем, что в некоторых клиниках может наблюдаться дефицит лекарств, врач рекомендует брать запасы препаратов с собой, особенно если пациент зависим от инсулина.
За минувшие сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией уточнил, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания, пятеро из них страдали сахарным диабетом. Общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в Москве — 95.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения