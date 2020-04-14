Объяснена опасность коронавируса для больных диабетом

Эксперты Американской диабетической ассоциации объяснили опасность COVID-19 для больных диабетом. Комментарии медиков опубликованы на сайте издания Medical Xpress.

Больные диабетом пациенты не имеют повышенного риска инфицирования коронавирусом, однако заражение SARS-CoV-2 увеличивает шансы на получение дополнительных заболеваний и осложнение болезни. К такому выводу пришел президент ассоциации Роберт Экель (Robert Eckel), основываясь на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По информации этой организации, лишь 10 процентов инфицированных в стране коронавирусом страдают от диабета.

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Экель уточнил, что высокая смертность больных диабетом может быть объяснена обострившимися на фоне коронавируса сердечными заболеваниями. При этом однозначных выводов по проблеме на текущий момент быть не может из-за отсутствия необходимых данных. Медики посоветовали больным диабетом соблюдать карантин и социальное дистанцирование, мыть руки и избегать прикосновений к лицу. Также CDC советует прикрывать нос и рот, однако эта рекомендация относится ко всем гражданам США.

Роберт Экель заметил, что при госпитализации и положительном тесте на COVID-19 больной диабетом должен иметь с собой все необходимые препараты. В связи с тем, что в некоторых клиниках может наблюдаться дефицит лекарств, врач рекомендует брать запасы препаратов с собой, особенно если пациент зависим от инсулина.

За минувшие сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией уточнил, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания, пятеро из них страдали сахарным диабетом. Общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в Москве — 95.

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