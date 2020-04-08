Названа наиболее подверженная смерти от коронавируса раса

Темнокожие американцы более подвержены смертям от коронавируса, чем население США в целом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные из штатов Луизиана, Иллинойс и Мичиган.
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс заявил, что более 70 процентов погибших от коронавируса жителей были афроамериканцами, в то время как доля представителей негроидной расы в штате составляет 33 процента. Власти предполагают, что это демонстрирует недоступность медпомощи для чернокожих. Кроме того, они чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Перед этим о большей смертности афроамериканцев говорил и президент США Дональд Трамп. По его словам, Белый дом решил оказывать этой группе населения дополнительную поддержку. Конкретные меры Трамп не обозначил.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч. Отмечается, что 12,8 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. 20,5 тысячи человек вылечились. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк — 142 тысячи инфицированных и более 5,5 тысячи погибших.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения