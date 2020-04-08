Китайский город закрыли на карантин из-за завезенного из России коронавируса

Власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Об этом сообщается на портале Baijiahao.
Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители обязаны оставаться дома. Один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками, после чего он обязан вернуться.
Известно, что 7 апреля было зафиксировано 25 новых завезенных в провинцию из России пациентов с подтвержденными случаями COVID-19. Все они граждане Китая. Кроме того, 86 китайцам в Хэйлунцзяне, которые также вернулись ранее из России, был поставлен диагноз бессимптомного заражения.
При этом 330 китайцев, которые контактировали с соотечественниками с подтвержденным диагнозом будут в исключительном порядке отправлены на родину через пункт пропуска в Суйфэньхэ, который временно закрыт с 7 апреля по решению КНР.
Суйфэньхэ находится на северо-востоке Китая на границе с Приморским краем. Его население — около 60 тысяч человек.
7 апреля сообщалось, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 83 тысяч человек, более 307 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения