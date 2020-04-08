Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Отмечается, что 12,8 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. 20,5 тысячи человек вылечились.
Больше всего пострадал штат Нью-Йорк — 142 тысяч инфицированных и более 5,5 тысячи погибших.
Ранее стало известно, что количество умерших в результате нового коронавируса или осложнений в США выросло на 1736 человек за сутки.
Президент страны Дональд Трамп при этом заявил, США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Позднее он уточнил, что решение пока не принято, будет изучаться сама возможность прекращения финансирования.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения