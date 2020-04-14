Объяснена нужда ученых в плазме крови переболевших коронавирусом. Заведующий отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Алексей Купряшов рассказал об этом в интервью RT, опубликованном в Telegram-канале.

«Заготавливая плазму переболевшего, мы получаем сыворотку. Это своего рода пассивная иммунотерапия. Это не вакцина, это — сыворотка», — рассказал врач.

Он добавил, что вакцина нужна для здорового человека, а сыворотка — для заболевшего. При этом сыворотка не нужна тем пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Также, по словам Купряшова, больницы не испытывают недостатка в готовых помочь медикам людях. «Каждый переболевший готов к тому, чтобы стать донором и помочь тем, кто тяжело переносит эту болезнь», — пояснил специалист.

Ранее российский турист, переболевший коронавирусом, решил стать донором для других пациентов, о чем сообщил «Ленте.ру». Бортпроводник одной из авиакомпаний вернулся из отпуска в Париже, после чего у него взяли тест и обнаружили инфекцию. «Друг предложил мне сдать плазму для тяжелых заболевших — выработанные антитела могут справиться с вирусом. Я согласился, в среду поеду сдавать кровь в НИИ Склифосовского», — отметил Александр.

По состоянию на 14 апреля в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных регистрируют в Москве (1489) и Московской области (460).

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