Объяснена нужда ученых в плазме крови переболевших коронавирусом. Заведующий отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Алексей Купряшов рассказал об этом в интервью RT, опубликованном в Telegram-канале.
«Заготавливая плазму переболевшего, мы получаем сыворотку. Это своего рода пассивная иммунотерапия. Это не вакцина, это — сыворотка», — рассказал врач.
Он добавил, что вакцина нужна для здорового человека, а сыворотка — для заболевшего. При этом сыворотка не нужна тем пациентам, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Также, по словам Купряшова, больницы не испытывают недостатка в готовых помочь медикам людях. «Каждый переболевший готов к тому, чтобы стать донором и помочь тем, кто тяжело переносит эту болезнь», — пояснил специалист.
Ранее российский турист, переболевший коронавирусом, решил стать донором для других пациентов, о чем сообщил «Ленте.ру». Бортпроводник одной из авиакомпаний вернулся из отпуска в Париже, после чего у него взяли тест и обнаружили инфекцию. «Друг предложил мне сдать плазму для тяжелых заболевших — выработанные антитела могут справиться с вирусом. Я согласился, в среду поеду сдавать кровь в НИИ Склифосовского», — отметил Александр.
По состоянию на 14 апреля в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных регистрируют в Москве (1489) и Московской области (460).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения