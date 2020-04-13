Переболевший коронавирусом турист станет донором для больных россиян

Российский турист, переболевший коронавирусом, решил стать донором для других пациентов. Своей историей Александр поделился с «Лентой.ру».

Бортпроводник одной из авиакомпаний вернулся из отпуска в Париже 11 марта и остался дома на самоизоляции. 24 марта, в последний день карантина, у него заболела соседка по квартире — у женщины были признаки ангины. В квартиру приехал врач и спросил, был ли кто-то из жильцов за границей. Услышав утвердительный ответ, медработник взял у обоих соседей тесты.

«Два дня спустя к нам снова приехал врач и сказал, что мой анализ положительный, а у соседки отрицательный, и оставил меня на повторном двухнедельном карантине. В тот же день он снова взял у меня тест, с его слов он тоже оказался положительным», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

После этого он еще дважды сдавал анализы и, придя в поликлинику после второго карантина, попросил показать ему результаты. Врач выдал молодому человеку два теста, оказавшихся отрицательными, и сказал, что тот, вероятно, переболел в легкой форме.

«Друг предложил мне сдать плазму для тяжелых заболевших — выработанные антитела могут справиться с вирусом. Я согласился, в среду поеду сдавать кровь в НИИ Склифосовского», — отметил Александр.

Он добавил, что хотел бы удостовериться в том, был ли действительно болен — симптомов заболевания у молодого человека не было, положительных результатов в поликлинике также не выдали.

«Но в случае, если я и правда был болен, я буду только рад помочь другим», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

В начале апреля в Москве прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса. Пока донорами стали 11 человек, переливание сделали семи пациентам городских клиник, состояние некоторых из них значительно улучшилось.

По состоянию на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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