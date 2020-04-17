Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время коронавируса

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала о том, чем опасен лишний вес во время пандемии коронавируса. Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения.
По словам Малышевой, в группе риска находятся не только очень пожилые люди, но и люди с «диким ожирением». Врач уверена, что у тех, кто страдает от такой проблемы, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.
Первой из них Малышева назвала рестриктивную болезнь легких. Ведущая утверждает, что люди с ожирением не могут вдохнуть полной грудью, чтобы расправились легкие, из-за давящего на них жира. Второй проблемой она посчитала остановку дыхания во сне. По ее мнению, этим страдают все люди с избыточным весом.
Кроме того, врач заявила, что у всех людей с ожирением есть гипертония, а у большинства — сахарный диабет. «Какой тут к черту бодипозитив, ребята?» — резюмировала ведущая.
Ранее Малышева, отвечая на вопрос о том, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79 с половиной лет, а дети им практически не болеют.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения