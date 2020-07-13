Россияне стали хуже платить по ипотеке

По данным на 1 июня 2020 года просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам составила 75,14 миллиарда рублей. С января по май данный показатель вырос на 2,6 миллиарда рублей, тогда как за аналогичный показатель прошлого года он увеличился только на 541 миллион рублей. Об этом говорится в материале коллекторского агентства «Долговой консультант», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Нужно понимать, что в цифрах просроченной ипотечной задолженности отражаются неплатежи по кредитам, которые перестали поступать в банки 90 и более дней назад, то есть рынок жилья сегодня столкнулся только лишь с неплатежами марта месяца. В апреле и мае платежеспособность заемщиков снизилась еще более заметно», — подчеркнули в агентстве.

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Согласно подсчетам организации, такая ухудшающаяся динамика приведет к тому, что в ближайшее время, при среднем размере кредита в 2,3 миллиона рублей, около 1100 семей придется расстаться со своим жильем. Сам объем задолженности — 75,14 миллиарда рублей — сопоставим с 25,7 тысячи квартир, которые купили с привлечением ипотеки и которые должны перейти в собственность банков.

Ранее выяснилось, что почти треть молодых россиян, родившихся в 1981-1996 годах, не хотят покупать недвижимость в ипотеку, поскольку опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать.

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