Россиянам пообещали рекордно низкую ставку по ипотеке

Средняя ставка по жилищным кредитам в России может опуститься ниже 8 процентов годовых уже в текущем 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник, 13 июля, передает «Интерфакс».

«Мы в этом году показатель, который был заложен в 2018-м, по снижению ипотеки ниже 8 процентов, уже перевыполним, несмотря на все сложности», — пообещал чиновник. Он отметил, что запущенная весной 2020-го программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила укрепить строительную отрасль в условиях кризиса.

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О том, что по итогам 2020-го средняя ставка по ипотеке в России сократится до рекордного показателя в 8 процентов годовых, ранее в июле заявил глава компании «Дом.рф» Виталий Мутко. Он отметил, что 8 процентов — «это, на минуточку, целевой показатель 2024 года», подчеркнув таким образом, что жилищные кредиты подешевеют досрочно. В «Дом.рф» ожидают, что общий объем выдачи ипотеки в России в 2020-м составит около 2,6 триллиона рублей.

Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента.

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