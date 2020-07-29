Предсказано будущее цен на нефть

Среднегодовая цена на нефть марки Brent может вырасти до 45 долларов за баррель в 2021 году и продолжит расти в последующие годы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Fitch Ratings.

Аналитики предсказывают, что по итогам 2020 года средняя цена Brent составит 45 долларов за баррель, к 2022 году стоимость сырья поднимется до 53 долларов, а после 2022-го нефть будет торговаться на уровне 55 долларов. Стоимость американской нефти WTI в ближайшие годы также продолжит расти и в среднем будет на три доллара дешевле эталона. Таким образом, в 2021 году ее средняя цена составит 42 доллара, а в 2022-м — 50 долларов.

45 долларов за баррель составит средняя цена Brent в 2021 году

В Fitch полагают, что росту цен на нефть будет способствовать новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое вступило в силу в мае 2020 года. Тогда страны договорились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. В середине июля страны картеля и не входящие в него государства условились ослабить максимальные квоты до 8,2 миллиона баррелей. Предполагается, что такие ограничения будут действовать до конца текущего года. Затем, вплоть до мая 2022 года, совокупные квоты опустятся до 5,8 миллиона баррелей в сутки.

В конце июля Банк России представил новый прогноз по цене на российскую нефть Urals. В регуляторе повысили ожидания по средней стоимости сырья в 2020 и 2021 годах по сравнению с февральской оценкой. В ЦБ полагают, что по итогам текущего года средняя цена Urals составит 38 долларов за баррель, а не 27 долларов, как предполагалось ранее. В 2021-м стоимость барреля поднимется до 40 долларов вместо 35. Прогноз по цене на 2022 год регулятор оставил неизменным — на уровне 45 долларов.

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Новая оценка Центробанка близка к ожиданиям Минэкономразвития. В июне ведомство представило свой прогноз, согласно которому средняя цена на российскую нефть в 2020 году составит 39,9 доллара за баррель, в 2021 году она поднимется до 43,3 доллара, а в 2022-м достигнет 45,6 доллара. К 2023 году баррель Urals, как ожидается, будет стоить 46,5 доллара.

Цены на нефть упали в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. В апреле краткосрочно стоимость сырья даже опускалась до отрицательных значений. Однако с началом действия нового соглашения по сокращению добычи нефти стоимость сырья начала восстанавливаться. По состоянию на 29 июля сентябрьские фьючерсы на нефть Brent торгуются на Лондонской бирже ICE выше 43 долларов за баррель, контракты на поставку WTI в сентябре — дороже 41 доллара за баррель. По оценке министра финансов Антона Силуанова, за весь 2020 год бюджет недосчитается около четырех триллионов рублей, из которых 1,5 триллиона — из-за дешевой нефти.

За период с апреля по начало августа ведомство, в соответствии с бюджетным правилом, направит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на продажу иностранной валюты в общей сложности более чем на полтриллиона рублей. Согласно бюджетному правилу, при стоимости нефти выше цены отсечения (42,4 доллара в 2020 году) дополнительные доходы направляются в ФНБ. Когда же стоимость сырья падает, валюту продают для покрытия бюджетного дефицита.

более 500 миллиардов рублей составит объем продажи иностранной валюты с апреля по август

В июле российским властям предложили подумать над механизмом хеджирования цен на нефть по примеру Мексики. Государство покупает пут-опционы на сырье, которые дают ему право в будущем продать его по заранее оговоренной цене. Однако в Банке России идею раскритиковали: глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что с задачей пока справляется бюджетное правило. Кроме того, она указала, что объемы добычи и экспорта нефти в Мексике гораздо меньше, чем в России. В Минфине идею сочли слишком рискованной.