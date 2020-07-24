Минфин ответил на идею страховать российскую нефть

Минфин России ответил на идею использовать мексиканский опыт страхования цен на нефть и счел ее слишком рискованной, говорится в проекте доклада президенту, который глава государства поручал проработать. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В ведомстве указали, что защита денег их Фонда национального благосостояния (ФНБ) через хеджирование предполагает заключение пут-опционов на сумму, эквивалентную примерно двум третьих нефтегазового экспорта России. Это намного больший объем операций, чем осуществляет Мексика. Он приведет к формированию большой премии к цене контракта. России придется платить большие комиссионные расходы инвестиционным банкам при покупке таких контрактов.

В Минфине напомнили, что сырьевые экономики обычно используют механизм бюджетного правила в качестве защиты доходов бюджета от рыночных колебаний. В случае с Россией такой подход показал свою эффективность. Мексика же единственная страна, использующая хеджирование через финансовые инструменты на национальном уровне, отметили в министерстве. Там также пояснили, что страхование цен на сырье через пут-опционы позволяет компенсировать только краткосрочное снижение котировок, в то время как действующий в России механизм накопления денег от дорогой нефти в ФНБ дает возможность создать подушку безопасности на несколько лет вперед.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина негативно оценила идею хеджирования цен на нефть. Она, как и Минфин, указала, что объемы добычи и экспорта нефти в Мексике гораздо меньше, чем в России, и для последней операция по хеджированию будет очень дорогой. Кроме того, по словам главы регулятора, действующий механизм бюджетного правила уже выполняет функцию защиты от колебаний цен на энергоресурсы.

Мексиканский механизм страхования цен на нефть подразумевает покупку государством опционов на сырье, которые дают ему право в будущем продать его по заранее оговоренной цене.