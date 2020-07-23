В Кремле подтвердили желание страховать нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поручил подумать над страхованием цен на нефть, как это уже делает Мексика, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«В соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики», — указал он. При этом Песков попросил не путать покупку пут-опционов с бюджетным правилом, поскольку это «разные ипостаси».

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Поручение, сделанное Путиным, связано с желанием стабилизировать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и защитить его от последствий скачков цен на нефть. Оплачиваться страховка, по идее авторов инициативы, также будет из ФНБ.

«Мексиканская страховка» заключается в том, что власти покупают опционы на нефть, то есть получают право продать ее позднее по зафиксированной цене.

В реальности с поставками физической нефти это не связно, но если цены на нефть выше зафиксированной отметки, то правительство терпит убытки, а если ниже — получает прибыль от разницы между ценами. Такая практика введена властями страны еще в начале 1990-х годов и в последние три года неизменно приносила прибыль.

В текущем году цена отсечения для мексиканского сорта Maya составляла 49 долларов за баррель. Все остальные данные власти страны скрывают, в том числе остаются секретными доходы, затраты на покупку пут-опционов, объемы нефти и даже названия контрагентов. Однако, по данным СМИ, партнерами страны выступали ведущие американские и европейские банки, а также глобальные нефтяные компании, например, Royal Dutch Shell.

Эксперты соглашаются, что аналогичные меры добавят стабильности ФНБ, но сомневаются, что они не повлекут за собой неоправданных расходов. Кроме того, возникает вопрос, кто именно будет отвечать за хеджирование таких беспрецедентных объемов. Основными игроками на этом рынке являются американские банки, что заставляет говорить об угрозе санкций.

Ранее сообщалось, что США воспользовались сделкой ОПЕК+ об ограничении добычи и потеснили Россию, одну из главных участниц сделки, на нефтяном рынке Европы.