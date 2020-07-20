Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

С конца апреля Urals торговался с премией к Brent, которая доходила до 2,45 доллара за баррель в Роттердаме. Из-за этого покупать российскую нефть нефтеперерабатывающим заводам стало невыгодно.

На фоне сокращений добычи в рамках сделки ОПЕК+ поставки нефти по морю в порты указанных стран в июле составят 33 процента от всего импорта. Год назад доля достигала 65,3 процента, а в июне 2020 года достигала, по предварительным данным, 72 процента.

На североморскую нефть, отдельные сорта которой могут рассматриваться как альтернатива Urals, придется в два раза больше поставок, чем в среднем в первом полугодии. Как следствие такой тенденции российская нефть начала падать в цене по отношению к Brent. По состоянию на 15-16 июля премия опустилась до 0,3 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Китай начал продавать нефть из своих запасов, которые страна накопила за время рекордно низких цен. Такие действия оказывают серьезное давление на стоимость сырья, особенно на фоне планов ОПЕК+ нарастить добычу.