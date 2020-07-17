Китай задумал обвалить цены на нефть

На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg. Порядка миллиона баррелей отправилось покупателям, которые обычно приобретают нефть на Ближнем Востоке или Африке.

Накопленная в резервах нефть начала поступать на рынок как раз в тот момент, когда участники сделки ОПЕК + готовятся нарастить добычу. При этом, уточняет агентство, Шанхайская международная энергетическая биржа не собиралась становиться региональным поставщиком нефти: запуск торговли фьючерсами в основном был нужен для популяризации юаня.

В середине июля ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти. Также выяснилось, что Россия оказалась нарушителем сделки, так что в следующем месяце ей придется сократить добычу нефти больше, чем предписано квотой по договоренности. Российская квота составляла 8,492 миллиона баррелей в сутки, но без учета газового конденсата, который официально не публикуется. Превышение составило 134 тысячи баррелей в сутки в течение двух месяцев.