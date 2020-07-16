Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+

В следующем месяце России придется сократить добычу нефти больше, чем предписано квотой в рамках соглашения ОПЕК+. Это связано с тем, что страна оказалась нарушителем сделки в предыдущие два месяца, отмечает Reuters.

Как следует из материалов заседания мониторингового комитета альянса, прошедшего накануне, не смогли справиться с сокращениями пять стран. Помимо России, это Ирак, Нигерия, Ангола и Казахстан. Им придется компенсировать свои квоты в августе.

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Объем нарушений российских нефтяников оказался относительно небольшим. Увеличение добычи вместо 500 тысяч баррелей в день составит 400 тысяч. При этом в мае Россия добывала 9,388 миллиона баррелей, а в июне — 9,323 миллиона.

Российская квота составляла 8,492 миллиона баррелей в сутки, но без учета газового конденсата, который официально не публикуется. Как отмечал ТАСС, если судить по стандартам ОПЕК+, то превышение составит 134 тысячи баррелей в сутки в течение двух месяцев.

Основным нарушителем оказался Ирак, который в сумме за два месяца не выбрал и половину квоты. Однако власти страны пообещали полностью выполнить свои обязательства в августе. Всего в соглашении принимают участие 23 страны.

Накануне стороны договорились ослабить максимальные квоты с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. Однако, как указал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, в реальности сокращение составит около 8,2 миллиона баррелей, если учитывать дополнительные обязательства нарушителей. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак предположил, что большая часть возросшей добычи уйдет на внутренний рынок.