Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Bloomberg.

Ключевые члены ОПЕК и союзники картеля во главе с Россией планируют 15 июля провести переговоры в формате видеовстречи. Источник в ОПЕК считает, что признаки возвращения спроса на нефть к нормальному уровню подтолкнут участников сделки к смягчению действующих ограничений на 2 миллиона баррелей в сутки — до 7,7 миллиона.

«Думаю, что и динамика цен на нефть в последнем квартале, и рост спроса настраивают их на позитивный лад. Хотя наверняка они принимают во внимание и возможные проблемы на горизонте», — прокомментировала эти сообщения аналитик Хелима Крофт из RBC Capital Markets, которая ранее предостерегла рынок от недооценки второй волны коронавируса и возможного замедления спроса на ресурсы.

В настоящий момент ОПЕК+ придерживается ограничения в 9,6 миллиона баррелей в день. Отмечается, что поставки на август во многом уже сформированы с учетом смягчения действующего сокращения.

После заседания ОПЕК+ в начале июня мировые цены на нефть вернулись к уровням, которые фиксировались в марте, когда развалилось предыдущее многолетнее соглашение альянса.

Согласно прогнозу, во второй половине 2020 года, а также в 2021-м ожидается снижение глобального спроса на нефть. Так, в третьем квартале нынешнего года спрос будет на 6,5 миллиона баррелей в день ниже прошлогоднего уровня и на 10 процентов ниже предыдущих оценок.

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