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Предсказано будущее цен на нефть

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Фото: David McNew / Getty Images

Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК эксперты и аналитики предсказали будущее мировых цен на нефть и оценили перспективы их падения в соответствии с опубликованным ранее прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу, во второй половине 2020 года, а также в 2021-м ожидается снижение глобального спроса на нефть. Так, в третьем квартале нынешнего года спрос будет на 6,5 миллиона баррелей в день ниже прошлогоднего уровня и на 10 процентов ниже предыдущих оценок.

В следующем году мировая потребность в нефти окажется на уровне 97 миллионов баррелей в сутки, что также означает снижение по сравнению с более ранними прогнозами — на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Рост спроса в 2021 году по сравнению с 2020-м составит 5,3 миллиона баррелей в день (вместо 5,7 миллиона).

Пересмотр оценок связан с продолжающейся пандемией коронавируса. Во многих странах, в частности в США, власти замедлили снятие ограничений либо вернули уже отмененные. В связи с этим восстановление спроса на энергоносители ожидаемо замедлится.

Однако это вряд ли окажет существенное негативное влияние на мировые котировки в среднесрочной перспективе, считают опрошенные изданием финансисты. Главная причина заключается в том, что наблюдаемое последние дни снижение последовало за долгосрочным ростом, начавшимся еще в апреле, когда ведущие добывающие страны заключили новое соглашение ОПЕК+.

Цены на нефть марки Brent могут снизиться до 40 долларов за баррель, однако вряд ли опустятся ниже отметки в 35 долларов, считают аналитики. Обратное может произойти только в случае полноценной второй волны пандемии коронавируса. При этом аналитики Raiffeisenbank рассчитывают на цену 50 долларов за баррель к концу года.

В течение торговой сессии 10 июля на лондонской бирже ICE котировки фьючерсного контракта на баррель Brent с поставкой в сентябре опустились на 1,5 процента — до 43 долларов.

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