Цены на нефть рухнули

Стоимость эталонных сортов нефти за последние сутки рухнула на два доллара на фоне опасений по поводу переоценки восстановления спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 9:20 стоимость марки Brent опустилась до 41,72 доллара, а WTI — до 38,93 доллара, хотя еще накануне они торговались выше 43 и в районе 41 доллара соответственно.

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По оценкам аналитиков, на ситуацию повлияли сразу несколько факторов, в первую очередь, связанных с США. И речь не только об усилении опасений по поводу второй волны коронавируса.

Так, в среду стало известно о росте коммерческих запасов нефти на 5,654 миллиона баррелей, хотя ожидалось их сокращение. Кроме того, появилась информация о восстановлении ряда производств в Северной Америке из-за того, что стоимость сырья поднялась выше уровня рентабельности.

Отдельным фактором могли стать слухи о скором заполнении нефтехранилищ в Китае, который поддерживал спрос, активно скупая подешевевшую нефть.

Между тем в среднесрочной перспективе, в течение ближайших пяти лет, эксперты не исключили роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель. К такому уровню может привести падение инвестиций в нефтедобычу, что породит серьезный дефицит сырья, компенсировать который в короткие сроки не получится.

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