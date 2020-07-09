Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до 150 долларов за баррель. Об этом The Wall Street Journal рассказал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

По словам эксперта, снижение объема инвестиций в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. Он предсказал, что из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек отметил, что снижение инвестиций может также вызвать сокращение объемов добычи. Это, в свою очередь, приведет к дисбалансу спроса и предложения, что потребует значительных финансовых вложений. При этом некоторые другие специалисты полагают, что спрос на нефть в ближайшем будущем так и останется на низком уровне и цены соответственно не вырастут.

Ранее сообщалось, что в мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиарда долларов. Тем временем в физическом выражении экспорт даже показал незначительный рост — около 1 процента, до 19,261 миллиона тонн. Однако если смотреть с начала года, то нефти на экспорт ушло на 3,3 процента меньше, а доход от нее упал на 32,6 процента.

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