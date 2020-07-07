В мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает РИА Новости.

При этом в физическом выражении экспорт даже показал незначительный рост — около 1 процента, до 19,261 миллиона тонн. Однако если смотреть с начала года, то нефти на экспорт ушло на 3,3 процента меньше, а доход от нее упал на 32,6 процента.

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Поводом для такой динамики стало резкое снижение стоимости сырья. Даже с учетом роста на 70 процентов по сравнению с апрелем, российский сорт Urals в мае оказался в 2,3 раза дешевле, чем год назад — 31,03 доллара против 70,93 доллара за баррель.

Соответственно объем экспорта нефтепродуктов в мае вырос на 10,8 процента, но снизился на 16 процентов в денежном выражении. С начала года эти показатели составляют 1 и 23,3 процента соответственно.

Также, по данным ФТС, в период за первые пять месяцев доходы «Газпрома» от поставок за рубеж снизились более чем в два раза — на 53 процента — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия только вступает в наиболее сложную фазу экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

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