Цены на нефть взлетели

В понедельник, 6 июля, стоимость нефти взлетела до максимума за последние две недели и вплотную подошла к уровню, который фиксировался до развала сделки ОПЕК+ четыре месяца назад, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:35 по московскому времени цена на баррель марки Brent достигла 43,27 доллара, на максимуме она поднималась до 43,67 доллара. Баррель WTI стоит 40,65 доллара, скорректировавшись после 41 доллара.

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Несмотря на рост нефтяных котировок российский рубль, ранее повторявший динамику, утром показал резкое снижение. Доллар поднимался до 72 рублей, евро — до 81,3 рубля.

По оценкам экспертов, трейдеры решили игнорировать увеличение количества случаев заражения коронавирусом в США, сфокусировавшись на восстановлении экономики и действии сделки ОПЕК+, которая снизила предложение сырья.

Также положительно повлияла последняя статистика по рынку труда в США и очередное, продолжающееся десять недель рекордное снижение количества действующих буровых установок. В случае с добычей сланцевой нефти этот фактор означает невозможность быстро довести добычу до прежнего уровня.

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