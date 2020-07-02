Определены сроки восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 году, такой прогноз дали аналитики Goldman Sachs, передает Reuters.

Этому должно поспособствовать возобновление поездок на работу, использование автомобилей и увеличение государственных расходов на инфраструктуру. Ожидается, что спрос на сырье снизится в нынешнем году на восемь процентов, а в 2021-м он вырастет на шесть процентов. Банк предсказывает, что среди нефтепродуктов быстрее всего восстановится спрос на бензин.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством, цены на нефть в 2020 году будут на уровне около 40 долларов за баррель. Показатели должны улучшиться в четвертом квартале, однако вторая волна распространения коронавируса может помешать позитивной динамике.

Ранее стало известно, что Европа рискует столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, об этом говорится в исследовании аналитического центра Shift Project. Это связано с тем, что добыча сырья будет сокращаться быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.

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