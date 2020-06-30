Нефтяной гигант заявил об огромных потерях

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Shell заявила, что спишет активы на сумму до 22 миллиардов долларов во втором квартале. Огромные потери обусловлены пересмотром цен на сырье. Об этом говорится в отчете энергетического гиганта.

Shell прогнозирует, что цены на нефть марки Brent будут на уровне 35 долларов за баррель в этом году и 40 долларов в следующем. В 2022 и 2023 году они достигнут 50 и 60 долларов за баррель соответственно. Объемы продаж нефтепродуктов компании снизятся до 3,5-4,5 миллионов баррелей в день во втором квартале, годом ранее этот показатель составлял 6,6 миллиона.

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Рыночная стоимость Shell равна 126,5 миллиарда долларов. Сразу после публикации отчета ее акции упали на 2,3 процента, после чего незначительно скорректировались.

В апреле стало известно, что Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны. Чистая прибыль энергетической компании в первом квартале уменьшилась на 46 процентов и составила 2,9 миллиарда долларов. В этом же месяце руководство представило климатическую стратегию, в рамках которой Shell должна сократить уровень вредных выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.

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