«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Компания «Роснефть» на фоне значительного снижения цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции в полном объеме выполняет свои обязательства перед акционерами в соответствии с принятой дивидендной политикой. Так, по итогам прошедшего на днях заседания совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию. Рекомендованная сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории «Роснефти».

Если учесть выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит рекордные для компании 33 рубля 41 копейку, превысив уровень 2018 года в 1,3 раза (25,91 рубля на акцию). Исходя из котировок на закрытие торгов 15 апреля, дивидендная доходность достигла 11 процентов.

Общая сумма средств на выплату дивидендов составит 354,1 миллиарда рублей, что соответствует 50 процентам чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК «Роснефть». Эта сумма является рекордным для компании значением.

В сочетании с проводимой программой выкупа акций, выплата рекордно высоких дивидендов может оказать серьезную поддержку котировкам акций «Роснефти». В марте 2020 года совет директоров НК принял решение об изменении параметров Программы приобретения на открытом рынке акций и GDR, одобренной в августе 2018 года. Решение было принято в период резкого снижения цен на нефть и обвала фондового рынка. Суммарно с начала реализации программы до 22 апреля было выкуплено 25,1 миллиона акций и ГДР. При этом, многие крупнейшие международные нефтяные компании, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol, уже заявили о приостановке программ обратного выкупа акций.

Кроме того, на фоне текущей ситуации на рынках ряд нефтегазовых компаний сократил выплаты дивидендов или перенес их на более поздний срок. В частности, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50, 86 и 90 процентов, соответственно. А Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов.

Годовое Общее собрание акционеров «НК «Роснефть» пройдет в форме заочного голосования 2 июня 2020 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров компании, определено 8 мая 2020 года (конец операционного дня).

