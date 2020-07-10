Мировые поставки нефти рекордно упали

Мировые поставки нефти в июне рекордно упали на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до девятилетнего минимума в 86,9 миллиона баррелей в день. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства.

По данным организации, сделка ОПЕК+ в июне была исполнена на 108 процентов. Ее соблюдение привело к сокращению мировой добычи нефти почти на 14 миллионов баррелей в сутки с апреля. При дальнейшем выполнении соглашений поставки сырья в мире могут сократиться на 7,1 миллиона баррелей в день в этом году, прежде чем вырасти на 1,7 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

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Прогнозируется, что мировой спрос на нефть снизится на 7,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, но в 2021 году он увеличится на 5,3 миллиона. Однако рост числа случаев COVID-19 угрожает восстановлению, отмечают эксперты.

Ранее предсказание о подорожании нефти до 150 долларов за баррель к 2025 году сделал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, однако в России скептически отнеслись к такому прогнозу.

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