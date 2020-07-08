России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе

Введение нового углеродного налога в Европе может вызвать хаос в международной торговле. Россию ждут самые большие потери, поскольку добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода, пишет Die Presse со ссылкой на анализ Boston Consulting Group.

Сбором планируют обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Издание отмечает, что мера пойдет на пользу европейскому климатическому балансу и промышленности. Однако она ударит по импортерам: если налог составит 30 евро за каждую тонну углерода, то иностранные компании в сумме потеряют около пятой части своей маржи, предрекли аналитики.

Под серьезным ударом могут оказаться российские нефть и газ, поскольку страна является главным поставщиком энергоресурсов на рынок ЕС. Дело в том, что один баррель нефти, который добывается в России, приводит к выбросу почти вдвое большего количества углерода, чем в Саудовской Аравии, потому что ископаемое сырье залегает глубже. Вследствие этого саудовская нефть будет облагаться налогом на 30-50 процентов меньше, чем российская.

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Продавцы дешевой стали из России, как и китайские импортеры, также могут утратить свое преимущество, если углеродный налог будет включен в себестоимость продукции. Это связано с тем, что производство в этих странах значительно больше вредит экологии, чем, например, в государствах ЕС или Турции. В результате победителями от введения налога называют европейских поставщиков, которые производят металл более экологичным способом.

Окончательное решение по налогу пока не принято и еще только обсуждается в Евросоюзе. Ранее аналитики компании KPMG подсчитали вероятные потери российских экспортеров в случае введения сбора. При худшем сценарии он появится уже в 2022 году и коснется как прямых, так и косвенных выбросов. Тогда поставщики заплатят 50,6 миллиарда евро до 2030 года. При базовом сценарии налог введут в 2025 году и распространят только на прямые выбросы, это обойдется российским экспортерам в 33,3 миллиарда евро. Самый позитивный сценарий предполагает появление налога в 2028 году, в таком случае производители заплатят 6 миллиардов долларов.

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