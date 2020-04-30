Европейская экономика начала оживать. В странах, которые начали ослаблять ограничительные меры, наблюдается всплеск экономической активности в некоторых сферах, пишет Finanсial Times.

Германия, Италия и Испания в последние пару недель ослабили ряд ограничительных мер, позволив, некоторым магазинам и другим объектам возобновить работу. В то же время Франция планирует постепенно снимать блокировку с 11 мая.

Хотя изменения пока не отражаются в официальной экономической статистике, некоторые показатели, такие как потребление электроэнергии и транспортные услуги, уже демонстрируют признаки оживления.

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«Есть некоторые предварительные признаки улучшения экономической активности, например, увеличение потребления электроэнергии в Италии и Испании», — отметила экономист по европейскому региону в Capital Economics Джессика Хиндс. Тем не менее, она предупредила, что еще рано говорить об улучшениях, и что другие показатели «пока еще не показывают значительного прогресса, если такой имеется».

В Италии и Испании потребление электроэнергии растет с середины апреля — в отличие от Франции, где оно все еще находится на очень низком уровне. Между тем, данные о пробеге немецких грузовиков начали демонстрировать умеренный рост после падения.

Есть также некоторые свидетельства того, что немецкие и испанские рабочие возвращаются на свои рабочие места. Индекс мобильности Google, который отслеживает перемещения людей на фабрики и офисы, показал тенденцию к позитивным изменением, хотя активность все еще остается на очень низком уровне. В Германии количество поездок на работу сократилось на 43 процента по сравнению с типичной неделей до коронавируса, а в Италии, Испании, Франции и Великобритании этот показатель снизился в промежутке от 63 до 68 процентов.

Аналитик по Европе из UBS Феликс Хюфнер отметил, что секторы розничной торговли, транспорта, развлечений, размещения и питания больше всего пострадали от вируса, и «каждая мера, которая помогает сектору услуг, важна для восстановления».

«Прямое экономическое воздействие коронавируса, вероятно, будет больше ощущаться в экономиках южной еврозоны и Франции, чем в северных странах, где локализация была более легкой», — сказал старший экономист голландского банка ING Берт Колейн. По его словам, «быстрого возвращения к повседневной жизни не будет».

Экономист из Oxford Economics Ангел Талавера отметил, что процесс снятия ограничений займет месяцы, а это значит, что экономическая активность, вероятно, останется ниже своих предкоронавирусных уровней до конца этого года.

Ранее эксперты предрекли Европе сокращение ВВП на 10 процентов в первой половине 2020 года, а самой пострадавшей страной от коронавируса назвали Румынию.

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