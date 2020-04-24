Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы

Bloomberg назвал самую пострадавшую от коронавируса страну Европы. Ею оказалась Румыния, сильнее остальных ощутившая на себе последствия ограничительных мер, введенных из-за распространения инфекции.

Как рассказал министр экономики Румынии Вирджил Попеску, стране бесспорно необходимо по-новому взглянуть на свое промышленное производство. Фокус планируется направить на сектора экономики, которые демонстрировали многообещающие результаты еще до начала кризиса: энергетику, нефтехимию и оборону.

Попеску добавил, что пострадала треть национальной экономики, когда автомобильный и гостиничный сектора прекратили свою деятельность. Работа постепенно возобновляется, поэтому, по мнению Попеску, экономический спад удалось сгладить.

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Власти Румынии ожидают, что экономика сократится на 2 процента в 2020 году. Республика планирует стимулировать рост местного производства, чтобы обеспечить безопасность снабжения продовольствием, природным газом и медицинским оборудованием в условиях возникновения аналогичных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Между тем аналитики исследовательской компании Capital Economics предсказали беспрецедентную рецессию для Румынии. Спад в экономике достигнет рекордной отметки со времен падения коммунистического режима 30 лет назад и составит 7,5 процента. Слабый потенциал восстановления экономики стал следствием ограниченных возможностей для политического маневра.

Ранее эксперты предрекли Европе сокращение ВВП на 10 процентов в первой половине 2020 года. При этом потери станут наиболее ощутимы во втором квартале.

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