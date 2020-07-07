Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Россия может потерять больше 50 миллиардов евро в 2022-2030 годах в случае введения нового углеродного налога в Европе. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на презентацию аудиторской компании KPMG, которую показали на заседании рабочей группы комитета экологии и природопользования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Решение о введении налога не принято окончательно и пока только обсуждается в Евросоюзе. В случае утверждения инициативы сбором могут обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу.

При худшем сценарии такой налог в ЕС может появиться уже в 2022 году и коснется как прямых, так и косвенных выбросов. В первом случае речь идет о выбросах непосредственно при производстве товара, во втором — о выбросах из источников, принадлежащих другим организациям, но связанных с деятельностью экспортера. В таком случае российские поставщики заплатят 50,6 миллиарда евро.

В базовом сценарии налог появится в 2025 году и распространится только на прямые выбросы. Тогда в течение нескольких лет экспортеры заплатят 33,3 миллиарда евро. В самом позитивном сценарии ЕС введет налог в 2028 году на разницу между фактическими выбросами углекислого газа при производстве и эталонным объемом ЕС. В таком случае российские экспортеры заплатят 6 миллиардов до 2030 года.

В случае с наиболее мягким сценарием сильнее всех пострадают поставщики газа, никеля и меди из России, поскольку углеродоемкость их продукции превышает европейский стандарт в два-три раза. Производство нефти, продукции нефтехимии, калийных удобрений и других экспортируемых товаров укладывается в европейские стандарты.

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