США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы

США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и европейских трейдеров.

Из-за сделки по сокращению добычи страны, участвующие в соглашении, в том числе Россия, снизили экспорт, что сделало их нефть дороже. Однако это открыло возможности для Соединенных Штатов, которые не являются участниками соглашения. В июле отгрузки американской нефти в Европу выросли впервые с начала действия соглашения, вступившего в силу в мае. Поставки в июле выросли на 600 тысяч тонн по сравнению с уровнем июня 2020 года и достигли 3,1 миллиона тонн.

Американское сырье вытесняет традиционные для местных переработчиков сорта, в том числе российский Urals, пишет агентство. Российский экспорт в Европу уже упал до минимума за 20 лет.

Ранее аналитики предупреждали, что на фоне роста цен на нефть американские сланцевые производители, которые сильно пострадали от весеннего обвала котировок, смогут восстановить добычу. Для большинства производителей сланцевого сырья работы нерентабельны при цене ниже 40 долларов за баррель.

Однако на фоне сделки ОПЕК+ и восстановления котировок стоимость американской WTI выросла выше данной отметки, свидетельствуют торги на Лондонской бирже ICE. Крупные американские производители, такие как Continental Resources Inc., EOG Resources Inc., Parsley Energy Inc.), уже объявили о возобновлении производства на закрытых скважинах.

